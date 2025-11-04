Liverpool win mega-hit against Real Madrid

An outstanding Thibaut Courtois kept Real in the game for a long time at Anfied Road. While the Madrilenians failed to get going offensively, the Reds, who had been struggling of late, created some good chances. The Belgian in the Real goal not only saved his team in a one-on-one against Dominik Szoboszlai. Courtois was also called upon again immediately after the break. After an hour, however, he had no chance: Argentina's world champion Alexis Mac Allister headed a Szoboszlai free-kick into the net (61').