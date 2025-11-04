World Cup gold goal
Liverpool win mega-hit against Real Madrid
Liverpool inflicted Real Madrid's first defeat on matchday four of the Champions League with a 1-0 home win. Tottenham won 4-0 against FC Copenhagen with Kevin Danso coming on as a second-half substitute.
Atletico Madrid also picked up a home win with a 3-1 victory over Union Saint-Gilloise. Raul Florucz was on the bench for the Belgians. Juventus Turin only drew 1-1 with Sporting Lisbon, while Napoli were held to a 0-0 draw at home by Eintracht Frankfurt. Olympiakos Piraeus drew 1-1 with PSV Eindhoven, while Monaco won 1-0 at Bodö/Glimt.
An outstanding Thibaut Courtois kept Real in the game for a long time at Anfied Road. While the Madrilenians failed to get going offensively, the Reds, who had been struggling of late, created some good chances. The Belgian in the Real goal not only saved his team in a one-on-one against Dominik Szoboszlai. Courtois was also called upon again immediately after the break. After an hour, however, he had no chance: Argentina's world champion Alexis Mac Allister headed a Szoboszlai free-kick into the net (61').
Liverpool now level
Real were unable to reply. Kylian Mbappe came close to equalizing against an increasingly deep Liverpool side with a quarter of an hour remaining. In the end, the Liverpool fans cheered every successful tackle by their favorites. Real coach Xabi Alonso thus left a former place of work without a sense of achievement. Liverpool have now caught up with Real in the table with three wins.
