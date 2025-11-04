Vorteilswelt
Erstaunlich präzise

NBA-Star entscheidet Match mit Schlusssirene

US-Sport
04.11.2025 10:59
Giannis Antetokounmpo hat seine Gegenspieler erneut zum Schweigen gebracht.
Giannis Antetokounmpo hat seine Gegenspieler erneut zum Schweigen gebracht.(Bild: AFP/DYLAN BUELL)

Giannis Antetokounmpo ist am Montag einmal mehr der Gamewinner für die Milwaukee Bucks gewesen. Diesmal allerdings mit besonderer Präzision.

Der 2,11-m-Mann warf in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA nämlich exakt mit der Schlusssirene einen Zweier zum 117:115-Sieg der Bucks bei den Indiana Pacers. Es war auch sonst eine starke Nacht des Griechen, der mit 33 Punkten und 13 Rebounds sein fünftes Double-Double in sechs Spielen schaffte.

Die Houston Rockets setzten ihre Erfolgsserie fort. Mit dem 110:102 zu Hause im Texas-Derby mit den Dallas Mavericks feierten die Rockets ihren vierten Sieg en suite und haben den Fehlstart mit zwei Niederlagen en suite endgültig weggesteckt. Aus der Negativspirale nicht herausgekommen sind weiterhin die Washington Wizards, die mit dem 102:119 bei den New York Knicks schon ihre sechste Pleite im siebenten Saisonspiel kassierten.

