NBA-Star entscheidet Match mit Schlusssirene

Die Houston Rockets setzten ihre Erfolgsserie fort. Mit dem 110:102 zu Hause im Texas-Derby mit den Dallas Mavericks feierten die Rockets ihren vierten Sieg en suite und haben den Fehlstart mit zwei Niederlagen en suite endgültig weggesteckt. Aus der Negativspirale nicht herausgekommen sind weiterhin die Washington Wizards, die mit dem 102:119 bei den New York Knicks schon ihre sechste Pleite im siebenten Saisonspiel kassierten.