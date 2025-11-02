Karibik: Tote bei neuem US-Angriff auf Drogenboot

Hegseth will Drogenschmuggler „jagen und töten“

Ein Videoclip im X-Post des Ministers scheint einen Luftangriff auf ein Boot zu zeigen, das – womöglich mit einer Rakete – attackiert wird. Zu sehen ist ein großer Feuerball. Hegseth, dessen Behörde US-Präsident Donald Trump jüngst von Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenannte, machte in seinem Post keine näheren Angaben zum Ort des Vorfalls. Das US-Militär werde Drogenschmuggler auch weiterhin verfolgen, „jagen und töten“, schrieb der Minister.