Putsch: Als die VP ihren Stadtrat entmachtete

Politisch weiter aktiv

Der Politik kehrte Truppe zunächst aber noch nicht den Rücken. Lange war er als „wilder Gemeinderat“ als Einzelkämpfer unterwegs, trat 2009 mit einer eigenen Bürgerliste dann nochmals mit dem BZÖ an. Nach seiner Zeit als Stadtrat kehrte Truppe in den Landesdienst als Sachverständiger in der Gemeindeabteilung des Landes zurück. Ein Jahr nach dem schwarzen Putsch wurde Truppe der Titel Regierungsrat verliehen.