The nightmare never ends
Fifth fire: Now the cellar in Oberdorf is on fire!
The scenes taking place in Rennweg Oberdorf in Carinthia are unbelievable. In the early hours of Friday morning, the police recorded the fifth fire in six months: the firebug has probably struck again.
The nightmare never ends: in the early hours of Friday morning there was another fire in the Oberdorf district of Rennweg am Katschberg! And for the fifth time in six months. This time, a cellar compartment in the district went up in flames. Wood had been stored there.
Dog handlers in action
The fire department was also alerted. The investigation is in full swing. "Dog handlers are on their way, the public prosecutor's office has been informed", police spokesman Werner Pucher announced in an interview with the "Krone" on Friday morning.
According to the police, "it is possible to get into the cellar compartment from the outside". Once again, everything points to arson. The public prosecutor's office appoints an expert to assess this fire as well, announces public prosecutor Christian Pirker.
Permanent surveillance unsuccessful so far
Although the site is under constant surveillance, the police presence has been increased and the police are also out and about in plain clothes, the investigators are still groping in the dark. In any case, the search for possible perpetrators who may have set the previous fires is in full swing.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
