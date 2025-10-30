Barcelona hat nun den höchsten Kirchturm der Welt

Fertigstellung in Sichtweite

Die Fertigstellung des sogenannten „Turms Jesu Christi“ ist für 2026 geplant, passend zum 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudi (1852-1926). Zu diesem Anlass sollen verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Der Bau der Sagrada Familia begann 1882 nördlich der Altstadt Barcelonas; Gaudi selbst arbeitete 40 Jahre an dem Projekt und verstarb nach einem Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe der Kirche. Die vollständige Fertigstellung des Gotteshauses wird derzeit für die 2030er-Jahre erwartet.