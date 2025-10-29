Noch 100 Tage! Und Anna ist schon ein bissl nervös

Der Druck ist weg

Und muss im Training der nächsten Wochen ein medaillentaugliches Programm erarbeiten: „Mit dem, was ich beim ersten Olympiasieg gezeigt habe, komme ich jetzt nicht einmal ins Finale“, weiß Gasser, „doch wenn der blöde Unfall etwas Positives hat: Der Druck ist weg, auch meine Verbissenheit. Klar: Es gibt diesen großen Traum, aber angesichts der Verletzung wäre für mich schon eine Medaille eine unglaubliche Sache.“ Und für ihre Karriere eine runde G’schicht: Ihren ersten Big-Air-Weltcup gewann sie 2016 auch in Italien, in Mailand.