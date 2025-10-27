Angst an Bord: Mann dreht auf Lufthansa-Flug durch

Lage eskalierte erst nach dem Start

Was genau an Bord der Boeing 747-800 passierte, will Lufthansa aber nicht sagen. Klar ist: Der Mann zeigte beim Boarding keine Auffälligkeiten. Erst nach dem Start eskalierte die Lage. Offenbar gelang es den Flugbegleitern mit Hilfe anderer Passagiere, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Ob er dabei gefesselt wurde oder ein sogenannter Sky Marshal eingriff, kommentierte die Fluggesellschaft nicht.