Repeatedly observed

Wolf shot in Lower Austria: Animal approached settlements

Nachrichten
28.10.2025 09:05
The animal was targeted in the crosshairs (symbolic image).
The animal was targeted in the crosshairs (symbolic image).

Another wolf shot in Lower Austria! In the district of Zwettl, an animal was shot on Saturday after the wolf had repeatedly approached inhabited buildings within the local area.

In the days and weeks before, there had already been sightings and approaches in the immediate vicinity of houses during the day. Although measures were taken to drive the animal away, it repeatedly approached inhabited buildings. The removal of the wolf was reported by the province of Lower Austria in good time and an assessment by experts from the province was carried out immediately.

The animal was deliberately targeted (symbolic image).
The animal was deliberately targeted (symbolic image).(Bild: EXPA/ Johann Groder)

Deputy Governor Pernkopf comments on the shooting
Deputy Provincial Governor Stephan Pernkopf states: "If problem wolves approach our settlements and thus threaten the safety of people, then of course they can be driven away and shot." He continues: "Because this Lower Austrian wolf ordinance serves to protect people, livestock and pets from wolf attacks."

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
