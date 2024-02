Lucy Diakovska ist Dschungelkönigin 2024!

„Ich hatte noch nie in meinem Leben das Gefühl, dass ich etwas so richtig verdient habe“, so die Sängerin im Dschungel-Telefon. Die Zuschauer waren da wohl anderer Meinung, denn Lucy erhielt die meisten Zuschauerstimmen im Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und wurde zur Dschungelkönigin gekrönt.