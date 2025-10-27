Unterkünfte geplant: „Ort braucht mehr Betten!“

Umwidmung im nächsten Gemeinderat Thema

Im Dezember wird die Umwidmung im Gemeinderat behandelt. „Wir leben vom Tourismus, haben zu wenig Betten, brauchen unbedingt welche! Einheimische sind bereit, haben Ideen – dagegen darf man nicht ankämpfen“, sagt Ortschef Alexander Thoma und betont: „Zudem handelt es sich hier um keine Zweitwohnsitze!“