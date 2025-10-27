Vorteilswelt
Vor Umwidmung

Unterkünfte geplant: „Ort braucht mehr Betten!“

Kärnten
27.10.2025 09:52
Die geplanten Unterkünfte sollen neben dem Barbara Egger Park und oberhalb des Parks entstehen.
Die geplanten Unterkünfte sollen neben dem Barbara Egger Park und oberhalb des Parks entstehen.(Bild: Zvg)

Gegen Zweitwohnsitze: Mit zwei geplanten Unterkünften wollen zwei heimische Unternehmer den örtlichen Tourismus von Millstatt ankurbeln. Nun hofft man auf die Flächenumwidmung.  

Mehr Gästebetten wollen zwei Touristiker in Millstatt schaffen. Und zwar auf der Grünfläche nahe des Barbara Egger Parks.

Der Staudacher Hof-Betreiber Manfred Maier und Kap 4613-Chef Peter Pacher planen dort zwei separate Tourismusprojekte. „Peter kaufte mir von meiner 12.000 Quadratmeter großen Fläche 4000 ab“, erklärt Maier.

Anlage mit Ferienwohnungen
Und so soll im südwestlichen Bereich eine Anlage mit Ferienwohnungen von Pacher entstehen. „Sie werden in zwei übereinander liegenden Reihen terrassenförmig angelegt. Zwölf Wohneinheiten mit begrünten Dächern sind geplant“, erklärt Pacher und ergänzt: „Die Zufahrt erfolgt über die Alte Spittaler Straße.“

Ferienhäuser und private Wohneinheiten
Am selben Grundstück nahe des Staudacher Hofs will Maier seine Betriebsfläche um zwei Ferienhäuser mit sieben Wohneinheiten erweitern – auf einer Fläche von 1300 Quadratmetern. „Im Baustil gleichen sie alten bäuerlichen Wirtschaftsgebäuden.“ Auf weiteren 1300 m² sollen zwei private Wohnhäuser für die Töchter von Maier entstehen.

Pachers Anlage ist so konzipiert, dass sie die Sicht auf den See für andere Bewohner weiterhin ...
Pachers Anlage ist so konzipiert, dass sie die Sicht auf den See für andere Bewohner weiterhin gewährleistet. Dächer sind begrünt.(Bild: Zvg)
Maier (li.) und Pacher planen zwei moderne Tourismusanlagen.
Maier (li.) und Pacher planen zwei moderne Tourismusanlagen.(Bild: Elisa Aschbacher)

70 Gästebetten und Mitarbeiterwohnungen
„Damit schaffen wir etwa 70 neue Gästebetten. Und elf Mitarbeiterwohnungen sind angedacht. Die sollen auch bestehenden Betrieben dienen“, stellen die beiden der „Krone“ bei einem Rundgang über das Grundstück mit Ausblick auf den Millstätter See ihre großen Pläne vor.

Umwidmung im nächsten Gemeinderat Thema
Im Dezember wird die Umwidmung im Gemeinderat behandelt. „Wir leben vom Tourismus, haben zu wenig Betten, brauchen unbedingt welche! Einheimische sind bereit, haben Ideen – dagegen darf man nicht ankämpfen“, sagt Ortschef Alexander Thoma und betont: „Zudem handelt es sich hier um keine Zweitwohnsitze!“

Kärnten

