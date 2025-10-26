LIVE: Hot phase! Who will take the opening victory?

Marco Odermatt has secured victory in the giant slalom in Sölden. The Swiss won ahead of ÖSV ace Marco Schwarz (+0.24) and Atle Lie McGrath from Norway (+0.27). The other ÖSV athletes also performed well. Stefan Brennsteiner (+0.39) finished in fourth place and World Champion Raphael Haaser (+0.69) in sixth place. The second run of the opening race on Sunday was affected by heavy snowfall - which is why the final could only take place an hour later.