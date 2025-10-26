LIVE: Hot phase! Who will take the opening victory?

Giant slalom in Sölden
Marco Odermatt has secured victory in the giant slalom in Sölden. The Swiss won ahead of ÖSV ace Marco Schwarz (+0.24) and Atle Lie McGrath from Norway (+0.27). The other ÖSV athletes also performed well. Stefan Brennsteiner (+0.39) finished in fourth place and World Champion Raphael Haaser (+0.69) in sixth place. The second run of the opening race on Sunday was affected by heavy snowfall - which is why the final could only take place an hour later.
