Max Verstappen: „Das ist nicht mein Problem“

„Das ist nicht mein Problem“, lassen Weltmeister Max Verstappen die Probleme bei McLaren kalt. „Das Team muss entscheiden, wie es mit seinen Fahrern umgehen, das belangt mich nicht“, meinte der Red-Bull-Pilot im Vorfeld des Grand Prix von Mexiko.
Seit vier Rennen wartet McLaren mittlerweile auf einen Rennsieg. Seit Oscar Piastri in Zandvoort gewinnen konnte, kam Max Verstappen auf 40 Punkte an den WM-Leader heran. Was als Zweikampf zwischen Piastri und Lando Norris begann, wird immer mehr zum Dreikampf um die WM-Krone.
Fokus auf eigene Leistung
Bei den „Papayas“ ist der Wurm drin, Verstappen will sich dennoch auf die eigene Leistung konzentrieren. „Für mich steht nur im Zentrum, wie konkurrenzfähig unser Auto ist. Wenn wir schnell sind, können wir sie schlagen. Wie sie untereinander umgehen, das ist mir einerlei“, so der Niederländer.
Verstappen wird jedenfalls alles dafür geben, den Rückstand auf Norris und Piastri am Autodromo Hermanos Rodriguez weiter aufzuholen. Eine erste Duftmarke will der vierfache Champion bereits am Freitag setzen, wenn um 20.30 Uhr das erste Training über die Bühne geht.
