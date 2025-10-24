Max Verstappen: „Das ist nicht mein Problem“

Fokus auf eigene Leistung

Bei den „Papayas“ ist der Wurm drin, Verstappen will sich dennoch auf die eigene Leistung konzentrieren. „Für mich steht nur im Zentrum, wie konkurrenzfähig unser Auto ist. Wenn wir schnell sind, können wir sie schlagen. Wie sie untereinander umgehen, das ist mir einerlei“, so der Niederländer.