Replaced due to injury
Big worry! Marko Arnautovic limps off the pitch
Shock moment for ÖFB superstar Marko Arnautović! The striker had to leave the pitch injured in Red Star Belgrade's Europa League game in Braga.
How bitter! After a brutal foul by Braga kicker Gustaf Lagerbielke, the Viennese had to be substituted after just over 30 minutes and was escorted off the pitch supported by the medical staff.
The ÖFB record goalscorer held his knee - an exact diagnosis is still pending, but a longer absence is imminent.
Austria will continue their World Cup qualifying campaign away to Cyprus on November 15 before the grand final against Bosnia-Herzegovina at the Ernst Happel Stadium on November 18.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
