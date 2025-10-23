Salzburg Provincial Councillor Schwaiger died in hospital

Provincial councillor for twelve years

Josef Schwaiger had been in the service of the state of Salzburg since 1993 and served as a state councillor from 2013 to 2025. In his political work, Schwaiger was particularly passionate about agriculture and forestry, rural areas and protection against natural disasters. His work was always characterized by expertise, reliability and the goal of improving the basis of life in the state of Salzburg in the long term, the state government announced.