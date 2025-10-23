„Wein ist mehr als nur ein alkoholisches Getränk“

Ungewohntes Bild im Landhaus in Eisenstadt, ungewohnte Worte im Plenum: „Wein ist mehr als ein alkoholisches Getränk“, betonte Christian Zechmeister, Geschäftsführer von Wein Burgenland, zu Beginn seiner Rede am Podium im Landtag: „Wein ist ein kulturelles Erbe Europas und Ausdruck einer jahrhundertealten Tradition.“ Diesem Credo konnte der Generalsekretär des Ausschusses der Regionen in der EU, Petr Blížkovský, inhaltlich voll beipflichten. Der Weinsektor ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Europa: Drei Millionen Menschen leben direkt oder indirekt vom Weinbau, der 130 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU beiträgt.