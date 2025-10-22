Leverkusen after 2:7: “We feel a lot of pain!”

The start of the third round of the Champions League brought a veritable flood of goals! No fewer than 43 goals were scored in the nine Tuesday games, which corresponds to an average of 4.8. The last time there was a higher mark on a matchday with at least four games was exactly eleven years ago (5/40 goals in 8 games). Defending champions Paris Saint-Germain made a major contribution to the scoring spree with a 7-2 away win against Bayer Leverkusen. To the horror of those responsible at the Werkself ...