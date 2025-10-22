Horrific CL debacle
Leverkusen after 2:7: “We feel a lot of pain!”
The start of the third round of the Champions League brought a veritable flood of goals! No fewer than 43 goals were scored in the nine Tuesday games, which corresponds to an average of 4.8. The last time there was a higher mark on a matchday with at least four games was exactly eleven years ago (5/40 goals in 8 games). Defending champions Paris Saint-Germain made a major contribution to the scoring spree with a 7-2 away win against Bayer Leverkusen. To the horror of those responsible at the Werkself ...
Bayer midfielder Aleix Garcia was contrite after the debacle. "That hurts. I would like to apologize to the fans. They were unbelievable," said the double goal scorer.
"We have to shake it off!"
Coach Kasper Hjulmand was also noticeably under the impression of the bitter result after his first defeat as Werkself coach: "We're feeling a lot of pain right now. These are big numbers. We are hurt. We have to shake it off and look ahead."
Gyökeres shone against Atletico with a brace
Viktor Gyökeres was at the heart of Arsenal's 4-0 home win over Atletico Madrid.
The Swedish 70-million-euro acquisition scored twice against the Spaniards to end his nine-game goal drought. "He deserves this sense of achievement. I never doubted him," emphasized Arsenal coach Mikel Arteta.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
