Blick in Tresor: Italien prahlt mit seinem Gold

Auch bei gigantischen Schulden will niemand ans Gold

Heute gilt das Edelmetall in Rom als Symbol nationaler Stabilität. Weder Ölkrisen noch Schuldenkrisen konnten Italiens Zentralbank dazu bewegen, Gold zu verkaufen. „Gold ist wie das Tafelsilber der Familie“, schrieb der frühere Vizegouverneur der Banca d’Italia, Salvatore Rossi. Auch bei einer Staatsverschuldung von fast 3 Billionen Euro will niemand an die Barren heran. „Selbst der Verkauf der Hälfte würde das Problem nicht lösen“, so der Finanzanalyst Giacomo Chiorino.