Champions League
LIVE: FC Barcelona against Olympiakos Piraeus!
Third matchday in the Champions League: FC Barcelona host Olympiakos Piraeus. With sportkrone.at you can follow the match live - see ticker below.
Click here for the live ticker:
After the setback against PSG (1:2), only three points count for Barca against Piraeus.
Coach Hansi Flick's side struggled in their dress rehearsal at the weekend, winning 2-1 against Girona thanks to a last-minute goal.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
