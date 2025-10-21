Austria in bad luck
Bad news! Young star Saljic out until the end of the year
Austria youngster Sanel Saljic will probably be out of the Bundesliga until the winter break due to a partially torn syndesmosis ligament!
This was announced by the club after an MRI examination.
Recently always in the starting eleven
The 19-year-old creative player suffered the injury on Saturday in the "Veilchen's" 3:2 away win at WSG Tirol.
Following the departure of Dominik Fitz, Saljic had always made it into the starting eleven in the last six games.
