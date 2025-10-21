Misses top games
Diagnosis is here! David Alaba will be out for so long
David Alaba had to be substituted injured at the break in Real Madrid's 1-0 win at Getafe - now we know the diagnosis and how long he will be out.
"Alaba felt something in his calf, so we didn't want to take any risks," explained coach Xabi Alonso after the game. The 33-year-old is suffering from muscular problems, but according to the club, there is no more serious injury.
Transfer expert Fabrizio Romano expects him to be out for seven to ten days.
Alaba will miss Juventus and Barça
This means that Alaba will miss both the Champions League clash with Juventus Turin and the league clash against FC Barcelona.
A minor setback for the Viennese ...
