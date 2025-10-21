Paltrow-Tochter Apple macht jetzt Papa Konkurrenz

Die Apple fällt nicht weit vom Stamm – im Fall der Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin sieht diese zwar aus wie Mama, kommt aber scheinbar doch ganz nach ihrem Coldplay-Papa.
Die 21-Jährige singt nicht nur mit dem Duo Jade Street auf dessen neuer Single, sie überraschte jetzt auch das Publikum in Nashville, als sie unangekündigt auf die Bühne trat und zum Mikro griff.
Überraschungs-Auftritt
Auf einem Fan-Video auf TikTok – Überschrift: „Es passiert nicht jeden Tag, dass Chris Martins Tochter das Publikum in Nashville überrascht“ – kommt Apple im weißen, bauchfreien Top, einem schwarzen Minirock und kniehohen Stiefeln auf die Bühne.
Nicht nur Fans teilten Ausschnitte von Apples Auftritt, sondern auch die Promi-Tochter selbst:
Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt wirkt sie so konzentriert und sicher, als wäre sie schon ihr ganzes Leben lang die Frontfrau einer Band. Ihre Stimme ist tief, fast rau – und dann, mitten in der Ballade, bricht sie plötzlich ins Falsett aus.
Der Song heißt „Satellites“ und soll laut Jade Street Ende Oktober erscheinen. Apple teilte später selbst Fotos ihres Auftritts auf Instagram.
Apple wehrt sich gegen „Nepo Baby“-Label
Die Studentin der Vanderbilt University in Tennessee hatte bislang versucht, das Rampenlicht zu vermeiden. Bei Eltern wie einer Oscargewinnerin und einer Musiklegende ist das alles andere als leicht. Im „Daily Telegraph“ enthüllte sie: „Ich weiß, dass ich kein normales Aufwachsen hatte – in keiner Weise.“
Dennoch wehrt sich Apple gegen das Label „Nepo Baby“. Nach ihrer Kampagne für Self-Portrait machte sie klar: Talent und Disziplin lassen sich nicht erben. „Meine Eltern haben mir beigebracht, dass ich nichts geschenkt bekomme“, sagte sie. „Ich muss mir alles selbst erarbeiten.“
Wie sie das schafft? Ganz normal sein und die Dinge tun, die andere College-Girls auch machen: „Ich hänge mit meinen Freundinnen ab, das erdet mich.“ Dann lacht sie: „Wir sitzen manchmal stundenlang zusammen, spielen Gitarre, singen oder schauen Reality-TV. Einmal haben wir fünf Stunden am Stück alte Folgen von America’s Next Topmodel geguckt.“
Apple steht regelmäßig auf der Bühne
Neben ihrem Studium in Geschichte, Gesellschafts- und Rechtswissenschaften steht sie außerdem regelmäßig auf der Bühne. „Ich bin in der Vanderbilt Original Cast, einer Kabarettgruppe. Dieses Semester spielen wir eine Musical-Parodie auf Love Island,“ erzählte sie im „Interview“-Magazine. „Es macht so viel Spaß, die Songs sind großartig.“
Sie lacht, als sie über ihre Rolle spricht: „Ich habe eine sehr tiefe Stimme. Wenn wir Harmonien singen, heißt es immer: ,Okay, die Jungs und Apple.‘“ Und dann, fast bescheiden: „Ich bin bestimmt nicht die Beste in unserer Truppe, aber ich liebe es, da mitzumachen.“
