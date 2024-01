„Billig-Geräte aus dem Netz sind brandgefährlich“

Weltweit hat die Zahl der Brände und Unfälle mit Lithium-Akkus und Ladekabeln deutlich zugenommen. Allein in New York City wurden im vergangenen Jahr 108 solche Brände verzeichnet, die 66 Verletzungen und 13 Todesfälle zur Folge hatten. 2022 waren es 98 Brände, 40 Verletzte und 2 Tote. In China starb eine 23-Jährige, als sie während des Ladens des Smartphones einen Anruf entgegennahm. Es wird vermutet, dass das Ladekabel schuld war.