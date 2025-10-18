Munich rejoice at home
Bayern wins hotly contested “classic” against Dortmund
FC Bayern Munich won the hard-fought "classic" against Borussia Dortmund 2:1 on Saturday. Harry Kane (22) and Michael Olise (78) scored for the German record champions, Julian Brandt's (84) equalizer came too late.
Bayern recorded their eleventh consecutive competitive win this season. Kane (22) headed home from a corner, with Dortmund claiming in vain that the Englishman had pushed his opponent Serhou Guirassy. After a one-sided first half, Bayern should have taken a bigger lead. Olise (78) finally pushed the ball over the line after Jobe Bellingham, who had replaced Marcel Sabitzer, had been too hesitant a few meters from his own goal.
Brandt (84) reduced the deficit seconds after coming on as a substitute. But Bayern, with left-back Konrad Laimer, managed to hold on for the win.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
