Würdiges Mahnmal für Euthanasieopfer in Graz

In der Karfreitags-Ausgabe skizzierten wir die berührende Lebensgeschichte von Anna Lex, die in der Grazer „Irrenanstalt am Feldhof“, dem heutigen LKH Graz II, Standort Süd, untergebracht war. 1941 wurde die Steirerin – wie 1400 weitere Patienten – ins Schloss Hartheim (OÖ) transportiert und dort gleich nach ihrer Ankunft von NS-Verbrechern vergast. Johannes-Maria Lex kämpfte seit Jahren dafür, dass seine Großmutter und die anderen ermordeten Menschen am Areal des Spitals ein würdiges Denkmal erhalten. Das bestehende war kaum zu finden; nicht einmal der Portier wusste, wo es aufgestellt war.