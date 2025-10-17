„Nervt“, „enttäuscht“: Leclerc spricht Klartext

Leclerc räumt mit Gerüchten auf

Der Monegasse machte auch klar, dass er dem Team nicht den Rücken kehren wird und räumte zugleich mit Abgangs-Gerüchten auf. „Ich habe Ferrari schon immer geliebt, und meine einzige Obsession ist es, in Rot zu gewinnen – sei es jetzt oder in Zukunft“, so Leclerc. Seit seinem Einstieg in die Ferrari Driver Academy 2016 und der Beförderung in das Werksteam 2019 verfolge er nur ein Ziel: „Ich will Ferrari zurück an die Spitze bringen.“ Die Diskussionen beschränken sich nicht nur auf Leclercs Zukunft. In den vergangenen Tagen tauchten außerdem Meldungen auf, Christian Horner könne Fred Vasseur als Teamchef ablösen. Auch hier winkt der Ferrari-Pilot ab. „Es gibt einfach zu viele Leute, die Dinge ohne Fakten erzählen, und das nervt“, betonte der Monegasse. Teamkollege Lewis Hamilton reagierte ähnlich und nannte die Gerüchte „Lärm von außen“.