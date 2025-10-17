Mercedes-Deal: Mega-Gehalt von Russell enthüllt

Mit seiner Vertragsverlängerung bei Mercedes steigt George Russell im Gehalts-Ranking der Formel 1 in die Top-3 auf. Nur Max Verstappen (Red Bull) und Lewis Hamilton (Ferrari) verdienen noch mehr als der 27-jährige Brite.
Am Mittwoch hat Mercedes sein Fahrer-Duo für die Saison 2026 bekannt gegeben: Auch im nächsten Jahr werden George Russell und Andrea Kimi Antonelli für die Silberpfeile an den Start gehen.
Russell kann sich zudem über einen wahren Geldregen freuen. Wie der „Independent“ berichtet, kassiert der Formel-1-Pilot künftig rund 35 Millionen Euro pro Jahr – eine Mega-Summe!
Nur Red-Bull-Star Max Verstappen, der laut Medienberichten 55 bis 65 Millionen Euro pro Jahr erhält, und Ferrari-Routinier Lewis Hamilton – mit geschätzt 50 Millionen pro Jahr – liegen noch vor Russell.
Auf Rang vier
In der laufenden Saison konnte der Mercedes-Fahrer immer wieder mit starken Leistungen aufzeigen. Aktuell liegt Russell, der vor zwei Wochen in Singapur triumphierte, in der Fahrer-WM hinter dem McLaren-Duo und Ausnahmekönner Verstappen auf Rang vier. Am Wochenende will er in Austin das in ihn gesetzte Vertrauen weiter rechtfertigen.
