Mercedes-Deal: Mega-Gehalt von Russell enthüllt

Auf Rang vier

In der laufenden Saison konnte der Mercedes-Fahrer immer wieder mit starken Leistungen aufzeigen. Aktuell liegt Russell, der vor zwei Wochen in Singapur triumphierte, in der Fahrer-WM hinter dem McLaren-Duo und Ausnahmekönner Verstappen auf Rang vier. Am Wochenende will er in Austin das in ihn gesetzte Vertrauen weiter rechtfertigen.