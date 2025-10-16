Vorteilswelt
So wird das Wochenende

Launischer Herbst: Sonne und Regen im Dauerwechsel

Wetter
16.10.2025 12:41
Die Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 18 Grad. Regen und Wind lösen die Sonne teils ...
Die Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 18 Grad. Regen und Wind lösen die Sonne teils ab.(Bild: Vastram)

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Österreich herbstlich und wechselhaft – mit einem ständigen Spiel aus Sonne und Regen. Besonders am Wochenende ziehen in Teilen des Landes Regenschauer auf. Zum Ende der Arbeitswoche am Freitag zeigt sich der Herbst dagegen von seiner goldenen Seite.

Sonne, Wolken, dann wieder Sonne – der Herbst zeigt am Wochenende sein unbeständiges Gesicht. Zum Ausklang der Arbeitswoche präsentiert sich das Wetter am Freitag mit einem ständigen Wechsel aus freundlichen und trüberen Phasen. Einzelne kurze Regenschauer sind zwar möglich, insgesamt bleibt es aber weitgehend trocken.

Besonders oft zeigt sich die Sonne von Osttirol über Kärnten bis in die Südweststeiermark sowie in Vorarlberg, wo sich allerdings vereinzelt Nebelfelder bilden können. Frisch bleibt es stellenweise am Morgen mit Temperaturen von minus ein bis plus sechs Grad. Tagsüber sind zwischen 11 und 18 Grad möglich.

Am Samstag lockert die Wolkendecke wieder auf, besonders im Westen und Süden zeigt sich häufig die Sonne. In den Tälern beginnt der Tag noch mit Nebel und Hochnebel, der stellenweise recht dicht und trüb bleibt. Nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten hält sich dagegen eine geschlossene Wolkendecke, in Teilen von Ober- und Niederösterreich sowie in Wien sind vereinzelte Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt mittlerweile schon zwischen 1000 und 1500 Metern.

Ab dem Mittag entspannt sich die Lage: Die Wolken reißen vielerorts auf, die Sonne setzt sich durch – das Wochenende kann nach draußen verlegt werden. Nur im Nordosten Österreichs weht ein recht kräftiger Wind, die Temperaturen klettern tagsüber auf bis zu 17 Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
11° / 14°
11 km/h
00:11 h
50 %
Symbol heiter
9° / 15°
5 km/h
08:44 h
35 %
Symbol stark bewölkt
8° / 15°
5 km/h
03:36 h
45 %
Symbol wolkig
10° / 12°
18 km/h
06:27 h
45 %
Symbol wolkig
3° / 12°
10 km/h
06:30 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
20 km/h
03:47 h
< 5 %
Symbol bedeckt
7° / 16°
9 km/h
01:31 h
50 %
Symbol heiter
9° / 19°
10 km/h
08:06 h
55 %
Symbol bedeckt
10° / 20°
8 km/h
01:58 h
50 %
Symbol stark bewölkt
13° / 21°
11 km/h
02:28 h
50 %
Wien
Symbol leichter Regen
10° / 14°
12 km/h
00:16 h
75 %
Symbol heiter
8° / 14°
4 km/h
09:49 h
40 %
Symbol stark bewölkt
6° / 14°
10 km/h
04:14 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 11°
12 km/h
03:10 h
40 %
Symbol wolkig
0° / 11°
13 km/h
05:11 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
10 km/h
03:00 h
15 %
Symbol stark bewölkt
4° / 14°
9 km/h
01:55 h
55 %
Symbol heiter
7° / 18°
13 km/h
08:03 h
55 %
Symbol stark bewölkt
9° / 20°
8 km/h
02:43 h
50 %
Symbol stark bewölkt
11° / 22°
7 km/h
03:50 h
60 %
St. Pölten
Symbol leichter Regen
10° / 14°
8 km/h
00:20 h
55 %
Symbol leichter Regen
9° / 14°
4 km/h
02:08 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 16°
4 km/h
04:21 h
40 %
Symbol stark bewölkt
9° / 13°
20 km/h
03:46 h
45 %
Symbol heiter
1° / 12°
13 km/h
07:14 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
24 km/h
04:00 h
< 5 %
Symbol bedeckt
6° / 18°
9 km/h
01:39 h
55 %
Symbol heiter
8° / 19°
6 km/h
07:44 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 21°
8 km/h
04:17 h
60 %
Symbol stark bewölkt
10° / 22°
15 km/h
03:27 h
50 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
10° / 15°
5 km/h
00:10 h
50 %
Symbol wolkig
9° / 15°
6 km/h
07:09 h
40 %
Symbol wolkig
5° / 14°
4 km/h
05:18 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 12°
8 km/h
04:09 h
30 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
12 km/h
03:39 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 13°
8 km/h
03:02 h
35 %
Symbol bedeckt
6° / 12°
3 km/h
01:28 h
65 %
Symbol heiter
7° / 16°
6 km/h
08:01 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 19°
5 km/h
03:46 h
80 %
Symbol wolkig
10° / 19°
4 km/h
07:21 h
65 %
Linz
Symbol leichter Regen
8° / 16°
5 km/h
00:21 h
50 %
Symbol stark bewölkt
10° / 15°
5 km/h
03:19 h
20 %
Symbol wolkig
6° / 15°
4 km/h
05:48 h
30 %
Symbol wolkig
5° / 15°
5 km/h
06:32 h
30 %
Symbol wolkig
5° / 11°
4 km/h
05:06 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 12°
3 km/h
05:34 h
20 %
Symbol bedeckt
6° / 14°
3 km/h
00:51 h
60 %
Symbol wolkig
8° / 19°
2 km/h
05:35 h
50 %
Symbol wolkig
7° / 21°
4 km/h
05:41 h
50 %
Symbol wolkig
9° / 21°
4 km/h
07:08 h
50 %
Graz
Symbol stark bewölkt
7° / 17°
4 km/h
04:04 h
40 %
Symbol stark bewölkt
9° / 16°
4 km/h
03:57 h
20 %
Symbol wolkig
7° / 14°
5 km/h
06:13 h
25 %
Symbol heiter
5° / 15°
5 km/h
08:17 h
15 %
Symbol wolkig
6° / 13°
5 km/h
04:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 13°
4 km/h
02:27 h
40 %
Symbol leichter Regen
8° / 13°
5 km/h
00:22 h
80 %
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
5 km/h
05:04 h
50 %
Symbol wolkig
7° / 18°
5 km/h
06:37 h
50 %
Symbol stark bewölkt
10° / 20°
5 km/h
03:15 h
50 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
4° / 14°
5 km/h
02:37 h
45 %
Symbol stark bewölkt
9° / 13°
4 km/h
02:54 h
35 %
Symbol stark bewölkt
6° / 13°
5 km/h
03:29 h
40 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
5 km/h
03:10 h
20 %
Symbol stark bewölkt
2° / 12°
6 km/h
03:26 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 16°
7 km/h
02:26 h
45 %
Symbol leichter Regen
7° / 15°
6 km/h
01:54 h
65 %
Symbol heiter
8° / 17°
8 km/h
08:36 h
50 %
Symbol stark bewölkt
9° / 21°
12 km/h
02:56 h
70 %
Symbol heiter
10° / 17°
10 km/h
07:58 h
50 %
Salzburg
Symbol wolkig
9° / 16°
5 km/h
07:13 h
40 %
Symbol wolkig
9° / 16°
7 km/h
06:12 h
25 %
Symbol wolkig
6° / 16°
6 km/h
06:17 h
30 %
Symbol heiter
5° / 15°
5 km/h
07:51 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 16°
9 km/h
02:19 h
< 5 %
Symbol bedeckt
6° / 15°
18 km/h
00:37 h
50 %
Symbol leichter Regen
7° / 17°
16 km/h
00:29 h
70 %
Symbol stark bewölkt
9° / 17°
12 km/h
03:27 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 20°
19 km/h
02:39 h
60 %
Symbol heiter
10° / 18°
15 km/h
08:17 h
50 %
Innsbruck
Symbol wolkig
5° / 12°
4 km/h
06:01 h
35 %
Symbol stark bewölkt
7° / 11°
6 km/h
04:13 h
30 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
4 km/h
04:24 h
30 %
Symbol heiter
4° / 11°
7 km/h
09:04 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 12°
7 km/h
03:06 h
10 %
Symbol bedeckt
7° / 12°
9 km/h
00:17 h
55 %
Symbol leichter Regen
8° / 13°
11 km/h
00:14 h
70 %
Symbol wolkig
9° / 13°
12 km/h
05:40 h
65 %
Symbol starker Regen
10° / 16°
14 km/h
02:04 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 17°
11 km/h
05:22 h
75 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Sonntag präsentiert sich im vollen Glanz des goldenen Herbstes, nur vereinzelte Wolken ziehen über den strahlend blauen Himmel. In einigen Becken und Tälern hält sich laut Geosphere erneut Nebel oder Hochnebel. Ab Mittag ändert sich das Bild allmählich: Erste Wolken bringen warme Luft mit und ziehen langsam Richtung Osten. Der Tagesbeginn zeigt Temperaturen zwischen minus zwei und sieben Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf 9 bis 18 Grad. 

In der neuen Woche setzt sich das herbstliche und regnerische Wetter weiter durch. Zwar bleiben die Temperaturen herbstlich mild, doch die Wolken ziehen von Westen her auf und schränken den Sonnenschein zeitweise ein. Ab dem Mittag muss insbesondere im Westen und Südwesten örtlich mit Regen gerechnet werden. An der Alpennordseite sowie im östlichen Flachland kann der Wind auffrischen. Tagsüber klettert das Thermometer auf bis zu 19 Grad.

Auch Schnee in Sicht
Sonne meldet sich am Wochenende wieder zurück
15.10.2025
Auch Schnee in Sicht
Sonne meldet sich am Wochenende wieder zurück
15.10.2025
Was viele nicht wissen
Der Bergsommer ist oft tödlicher als Lawinenwinter
16.10.2025

Am Dienstag sorgt eine Kaltfront dafür, dass sich Nebel in den niedrigen Lagen auflöst und das zuvor meist sonnige Wetter restlos verschwindet. Zunächst fällt vor allem am südlichen Alpenhauptkamm Regen, ab den Nachmittagsstunden breiten sich Schauer auch in den Norden und Osten aus. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen zwei und neun Grad, tagsüber steigen sie auf 10 bis 18 Grad.

Naturschauspiel: Erster Supermond über Österreich
