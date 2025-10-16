Launischer Herbst: Sonne und Regen im Dauerwechsel

Am Samstag lockert die Wolkendecke wieder auf, besonders im Westen und Süden zeigt sich häufig die Sonne. In den Tälern beginnt der Tag noch mit Nebel und Hochnebel, der stellenweise recht dicht und trüb bleibt. Nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten hält sich dagegen eine geschlossene Wolkendecke, in Teilen von Ober- und Niederösterreich sowie in Wien sind vereinzelte Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt mittlerweile schon zwischen 1000 und 1500 Metern.