Freiheit auf zwei Rädern im Militär-Sperrgebiet

Eine neue Dimension des Sports eröffnet sich allen Bikern am Sonntag. Nur eine Woche nach der Gravel-WM in den Niederlanden – Titelkämpfe der Profis und die „UCI Gravel World Serie“ inklusive – geht das „Pannonia Gravel“ in die zweite Runde. Der Event liegt voll im Trend. Gravel bedeutet Schotter, Touren verlaufen – wie der Name schon sagt – meist abseits der Straße. Diesem Boom hatten die Organisatoren des Neusiedler-See-Radmarathons vor einem Jahr mit der Premiere und 300 Teilnehmern Rechnung getragen.