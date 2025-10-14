Verladestation Deutschkreutz: Bau ist auf Schiene

Lärm und Staub werden reduziert

Mobilitätsminister Peter Hanke und Verkehrslandesrat Heinrich Dorner können nun aber beruhigen: „2026 sollen die Baumaßnahmen für die Verlegung der Güterverladestelle beginnen und 2027 abgeschlossen werden.“ Der Verladeplatz soll außerhalb des Ortszentrums verlegt werden. „Dadurch wird es zu einer wesentlichen Reduktion von Lärm und Staub im Ort sowie zu einer Verlagerung der Lkw-Fahrten außerhalb der Gemeinde kommen“, erklärt Dorner.