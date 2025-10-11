Vacherot & Rinderknech
Tennis fairytale perfect: cousins in Shanghai final
The family fairytale at the Masters 1000 tournament in Shanghai is perfect: cousins Valentin Vacherot and Arthur Rinderknech came through as underdogs in the semi-finals on Saturday and will play for the title on Sunday!
The Monegasque qualifier Vacherot got off to a flying start with a 6:3, 6:4 win over Serbia's Novak Djokovic, while Frenchman Rinderknech defeated Russia's Daniil Medvedev 4:6, 6:2, 6:4.
Only traveled to the Chinese metropolis as a qualifying substitute
Vacherot is the first Monegasque Masters 1000 finalist and the highest-ranked finalist at this tournament level. The 26-year-old is 204th in the rankings, but now enters the top 100 for the first time as a top-60 man - if he also wins the family duel, Vacherot will move up into the top 40. He had only traveled to the Chinese metropolis as a qualifying substitute.
In the first duel with the 38-year-old Djokovic, Vacherot also benefited from the four-time Shanghai title winner's physical problems. But he also managed his eighth Shanghai victory en suite thanks to his service strength.
Also first Masters 1000 final for Rinderknech
After converting his match point, Vacherot walked to the net, seemingly apologetic that he had beaten one of his idols. "I have no words for it, it's crazy," said Vacherot. "Being on a court with Novak was an incredible and surreal experience."
Djokovic must therefore continue to wait for his 101st title on the tour and acknowledged his opponent's performance: "The better player won." Rinderknech then moved into his first Masters 1000 final. Shortly afterwards, there was an emotional embrace between the cousins on the court.
