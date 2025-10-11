Tennis fairytale perfect: cousins in Shanghai final

Only traveled to the Chinese metropolis as a qualifying substitute

Vacherot is the first Monegasque Masters 1000 finalist and the highest-ranked finalist at this tournament level. The 26-year-old is 204th in the rankings, but now enters the top 100 for the first time as a top-60 man - if he also wins the family duel, Vacherot will move up into the top 40. He had only traveled to the Chinese metropolis as a qualifying substitute.