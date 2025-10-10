"Are addictive"
School cracks down: Energy drink ban for children
A secondary school in the central region of Upper Austria informed parents at the beginning of the week that the consumption of energy drinks in and in front of the school building is prohibited. The management cites the harmful ingredients and addictive effects.
They are supposed to give you wings or unleash the beast, come in colorful cans and taste sweet as sugar: energy drinks. This is precisely why they are popular with children and young people and can be bought legally in Austria. Calls for age limits such as those in Latvia, Lithuania or Poland (from 18 years of age) have often been made in the past, but have not yet been implemented.
Ban is possible
A school in the district of Eferding has now taken the problem into its own hands and informed parents in a press release that there is a "clear ban on consuming energy drinks in and in front of the school building". According to the Upper Austrian Education Directorate, this is possible within the framework of the house rules, as there is no nationwide ban on caffeinated drinks in schools.
"Can be addictive"
"We don't want to annoy our pupils with this, we want to protect them. Regular consumption of energy drinks can lead to a kind of addiction," says the school's letter.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.