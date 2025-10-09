Marko Arnautovic now has Toni Polster’s goal record

Arnautovic particularly remembershis most important goals

Goals from penalty kicks were particularly memorable for Arnautovic, because when asked about his most important goals in the ÖFB selection, he named the penalties in the 3-1 win in the European Championship qualifiers in Sweden in September 2023 and the 3-1 win against Poland at EURO 2024 after some thought. Arnautovic's best goal was the 1:0 in the 5:1 against Norway in Linz last year. "I think the crossbar is still shaking today," the attacker surmised.