Polster overtaken
Marko Arnautovic now has Toni Polster’s goal record
Marko Arnautovic has made history! The Red Star Belgrade legionnaire broke the ÖFB goal record of legend Toni Polster against San Marino on Thursday.
He has done it! Arnautovic is Austria's new record goalscorer after his four goals against San Marino. In 128 international matches (record), the 36-year-old Viennese has scored 45 goals in ÖFB kit - and has scored more times than Polster.
Arnautovic particularly remembershis most important goals
Goals from penalty kicks were particularly memorable for Arnautovic, because when asked about his most important goals in the ÖFB selection, he named the penalties in the 3-1 win in the European Championship qualifiers in Sweden in September 2023 and the 3-1 win against Poland at EURO 2024 after some thought. Arnautovic's best goal was the 1:0 in the 5:1 against Norway in Linz last year. "I think the crossbar is still shaking today," the attacker surmised.
Polster congratulates and fights for three goals
And Polster? The legend will "congratulate Arnautovic well", the 61-year-old has already announced. Nevertheless, he is still fighting for three of his officially disregarded goals ...
Players with the most goals in the Austrian national team:
1. Marko Arnautovic 45 goals (in 128 international matches/since 2008) *
2. Toni Polster 44 (95/in the team 1982-2000)
3. Hans Krankl 34 (69/1973-1985)
4. Johann Horvath 29 (46/1924-1934)
5. Erich Hof 28 (37/1957-1968)
. Marc Janko 28 (70/2006-2019)
7. Toni Schall 27 (28/1927-1934)
8. Matthias Sindelar 26 (43/1926-1937) .
. Andreas Herzog 26 (103/1988-2003)
10. Karl Zischek 24 (40/1931-1945)
11. Walter Schachner 23 (64/1976-1994)
. Marcel Sabitzer 23 (92/since 2012) *
13. Theodor Wagner 22 (46/1946-1957)
. Michael Gregoritsch 22 (69/since 2016) *
15. Christoph Baumgartner 19 (53/since 2020) *
* = players still active
This article has been automatically translated,
read the original article here.
