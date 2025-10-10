Vertrag bis 2029! Akademie ist dem Land zu teuer

Die Saison 2025/26 läuft bereits, unklar ist, wie hoch die Förderungen für die Akademien von Austria Klagenfurt und WAC sind. Fix ist, dass diese gekürzt werden. Denn gefördert werden in Zukunft nur mehr die Kärntner Talente. „Wir werden kein Steuergeld für die Ausbildung für Kicker aus Bosnien hergeben, die dann auch noch gegen Österreich spielen könnten“, erklärt Landessportdirektor Arno Arthofer. „Die Vereine können auswärtige Spieler holen, aber dann soll man es selbst bezahlen!“ Heißt: Die Akademien könnten eine Summe „X“ an Subventionen erreichen. Hat man aber 50 Prozent an auswärtigen Kickern in den Reihen, wird um 50 Prozent gekürzt.