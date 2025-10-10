Vorteilswelt
Mädels-AKA ist nun fix

Vertrag bis 2029! Akademie ist dem Land zu teuer

Kärnten
10.10.2025 09:59
Die Förderungen für die Kärntner Akademien werden gekürzt.
Die Förderungen für die Kärntner Akademien werden gekürzt.(Bild: Pessentheiner Florian)

Der Vertrag zwischen dem Land und dem Sportpark bezüglich der Fußball-Akademiefläche in Klagenfurt läuft 2029 aus. Dieser wird dem Land mittlerweile zu teuer. Auch, weil die Mietkosten extrem steigen werden. Gefördert werden nur mehr heimische Talente. Die Mädels starten 2026 durch.

Die Saison 2025/26 läuft bereits, unklar ist, wie hoch die Förderungen für die Akademien von Austria Klagenfurt und WAC sind. Fix ist, dass diese gekürzt werden. Denn gefördert werden in Zukunft nur mehr die Kärntner Talente. „Wir werden kein Steuergeld für die Ausbildung für Kicker aus Bosnien hergeben, die dann auch noch gegen Österreich spielen könnten“, erklärt Landessportdirektor Arno Arthofer. „Die Vereine können auswärtige Spieler holen, aber dann soll man es selbst bezahlen!“ Heißt: Die Akademien könnten eine Summe „X“ an Subventionen erreichen. Hat man aber 50 Prozent an auswärtigen Kickern in den Reihen, wird um 50 Prozent gekürzt.

Landessportdirektor Arno Arthofer (re.).
Landessportdirektor Arno Arthofer (re.).(Bild: GEPA)

Ein weiterer Punkt sind die Ablösesummen von „Akademieabgängern“. Bis zu 12.000 Euro muss ein Klub für einen solchen hinlegen. „Es kann nicht sein, dass die Eltern ihr Kind rauskaufen müssen, weil es für den neuen Verein nicht mehr leistbar ist. Da sind vor allem der ÖFB und die Bundesliga gefordert, die dafür verantwortlich sind!“

Mietpreis wird deutlich teuer
Weiters ist unklar, wie es mit der Akademiefläche – 3.500 Quadratmeter beim Sportpark Klagenfurt – weitergehen wird. Der Vertrag zwischen Land und Sportpark läuft bis 2029. Aktuell kostet ein Quadratmeter dem Land einen Euro im Monat. Der WAC übernimmt die Betriebskosten. „In der Form können wir nicht verlängern“, so Arthofer. Auch, weil der Quadratmeterpreis teurer sein wird. Ab 2029 muss man mindestens mit dem Fünffachen rechnen. . .

Mädels starten durch
Neuigkeiten gibt es bezüglich der Mädels-Akademie! Die wird kommenden Sommer mit den Standorten Spittal und Klagenfurt starten, wo man mit dem BORG kooperiert. Angetreten wird im Kärntner Verband. Unklar sind noch Trainer, Teilnahmekosten und die genauen Altersklassen (ab U13 möglich). „Intern haben wir einen Zeitstrahl, bis wann etwas veröffentlicht wird. Die Altersklassen sind davon abhängig, wer sich anmeldet“, sagt KFV-Sportboss Wolfi Robatsch. Gesamtkostenpunkt sind 110.000 Euro, das Land steuert 50.000 Euro bei.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Kärnten

