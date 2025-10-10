Stadt investiert Millionen in den Hochwasserschutz

Auch in Poppichl werden 1,5 Millionen Euro investiert. Die Wasserverbände Wörthersee-Ost, Glanfurt und Glan rüsten im Zuge dessen massiv auf, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Insgesamt 20 Gemeinden bis Velden sind in den einzelnen Wasserverbänden inkludiert. Auch gebaut wird von Velden bis St. Veit.