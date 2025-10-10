Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klagenfurt

Stadt investiert Millionen in den Hochwasserschutz

Kärnten
10.10.2025 14:30
Der Treimischer Teich ist ein Scheitelpunkt in Viktring - 2023 wäre er fast gebrochen. Jetzt ...
Der Treimischer Teich ist ein Scheitelpunkt in Viktring - 2023 wäre er fast gebrochen. Jetzt wird die Dammkrone erhöht.(Bild: Evelyn Hronek)

Im Zuge des Unterwetters im Sommer 2023 wäre die Landeshauptstadt wortwörtlich beinahe untergegangen. Mehrere Projekte sollen dabei helfen, in der Zukunft für mehr Sicherheit zu sorgen!

0 Kommentare

Das heftige Unwetter setzte Klagenfurt im August 2023 enorm zu - in 60 Stunden regnete es beinahe so viel wie bei einem 100-jährlichen Hochwasser. Der Treimischer Teich drohte zu brechen, in Folge wäre Viktring mit 11.000 Einwohnern überflutet worden. „Die Dammkrone wird nun angehoben“, verspricht Bürgermeister Christian Scheider als Chef des Wasserverbands.

Auch in Poppichl werden 1,5 Millionen Euro investiert. Die Wasserverbände Wörthersee-Ost, Glanfurt und Glan rüsten im Zuge dessen massiv auf, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Insgesamt 20 Gemeinden bis Velden sind in den einzelnen Wasserverbänden inkludiert. Auch gebaut wird von Velden bis St. Veit.

Die Seeschleuse wird erneuert – so wie die Seedruckleitungen von Velden nach Klagenfurt, die bereits 50 Jahre alt sind. Scheider: „Damit wird die Sicherheit der Abwasserentsorgung gewährleistet.“ Ein neues Zentrum soll unterirdisch in Maiernigg entstehen. Damit werden Viktring und Waidmannsdorf entlastet. Die Gesamtausgaben in den kommenden Jahren betragen 40 Millionen Euro.

70 Millionen Euro für Kläranlage
Es gibt Förderungen - meist zahlen Stadt, Land und Bund mit. Die Sattnitz wird übrigens nicht tiefergelegt, dafür wurde die Aufstauvorrichtung beim Mündungsbereich Viktringerbach wieder aktiviert. Sie war ja beim Hochwasser zerstört worden. Die Kläranlage soll bis 2030 umgesetzt werden, Kostenpunkt 70 Millionen.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
159.430 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
133.466 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
123.303 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1363 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
800 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Kärnten
Tausende Euro behoben
Pflegerin stahl Bankomatkarte von Heimbewohnerin
Klagenfurt
Stadt investiert Millionen in den Hochwasserschutz
Nach heftiger Kritik
Generelle Hundeleinen-Pflicht kommt vorerst nicht
Krone Plus Logo
Bei der Küsten-EM
Tüftlerin Lobnig rudert in fremden Booten um Gold
10. Oktober
„Zusammenhalt statt Spaltung“ am Landesfeiertag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf