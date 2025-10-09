Viele müssen für Fixkosten Erspartes verwenden

Im europäischen Vergleich sind die Österreicher eher optimierungsscheu– etwa jeder Zweite hat noch nie den Anbieter für Strom, Versicherungen oder Internet gewechselt. Einer Studie der E-Control zufolge lag die Wechselrate bei Strom im Jahr 2024 bei 4,5 Prozent – ein Rekordwert für Österreich. Auch beim Gas stieg die Rate auf sechs Prozent. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern wie Italien (rund 18 Prozent) oder Belgien (etwa 17 Prozent) sind die Wechselraten hierzulande jedoch relativ niedrig.