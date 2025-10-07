Frontalcrash: Lastwagen gegen Kleintransporter

Auf der Klagenfurter Straße in Villach hatte sich Dienstagnachmittag der Unfall zugetragen. Während der Lenker des Kleintransporters diesen selbst verlassen konnte, glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt war und vom Rettungsdienst versorgt und ins LKH Villach eingeliefert wurde, hatten bereits Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun.