Frontalcrash: Lastwagen gegen Kleintransporter

Jede Einsatzorganisation hat nach einem Unfall Aufgaben zu erfüllen, so auch am Dienstag in Villach, wo ein Lastwagen und ein Kleintransporter gegeneinanderprallten.
Auf der Klagenfurter Straße in Villach hatte sich Dienstagnachmittag der Unfall zugetragen. Während der Lenker des Kleintransporters diesen selbst verlassen konnte, glücklicherweise nicht im Fahrzeug eingeklemmt war und vom Rettungsdienst versorgt und ins LKH Villach eingeliefert wurde, hatten bereits Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun.
Die Hauptfeuerwache Villach sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz her, hatte mit dem Binden der auslaufenden Betriebsmittel zu tun, wie Einsatzleiter Christoph Kelz berichtet. Denn auf der abschüssigen Straße flossen Diesel und Öl rasch.
Als die Polizei ihre Aufnahmen des Unfalls beendet hatte, konnte die Feuerwehr gemeinsam mit dem Wirtschaftshof der Stadt Villach die Fahrbahn reinigen. Während all dieser Arbeit blieb die Klagenfurter Straße gesperrt. Ein Abschleppunternehmen brachte die beiden Unfallfahrzeuge weg.
Kommentare
