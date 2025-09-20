Vorteilswelt
Erst jetzt enthüllt

Prinz Harry: Geheimer Besuch im Kensington Palast

Royals
20.09.2025 11:05
Prinz Harry bei seiner Ankunft in Clarence House, dem Wohnsitz von König Charles und Königin ...
Prinz Harry bei seiner Ankunft in Clarence House, dem Wohnsitz von König Charles und Königin Camilla.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Der britische Prinz Harry war während seiner kurzen Reise nach Großbritannien nicht nur bei seinem Vater König Charles in Clarence House zu Besuch, sondern auch – still und heimlich – bei einem weiteren Verwandten im Kensington Palast! 

Während seiner Wohltätigkeitsreise nach London und Windsor am dritten Todestag seiner „Granny“ Queen Elizabeth II. besuchte Prinz Harry das Grab der Monarchin – und traf nach fast zwei Jahren Funkstille endlich wieder seinen Vater, König Charles.

Kein Blitzlicht, keine Paparazzi
Doch damit nicht genug: Der selbsternannte „Spare“ von Prinz William machte anschließend einen stillen, privaten Abstecher zu einem weiteren Familienmitglied, um Respekt zu zeigen und persönliche Worte des Mitgefühls zu überbringen. Ein Moment voller Zurückhaltung, Respekt und Familie, weitab von Blitzlicht und Paparazzi.

Respekt und Familie
Der Herzog von Sussex machte sich, wie jetzt mehr als eine Woche später bekannt wurde, heimlich auf den Weg in den Kensington Palace, um dort den Duke of Kent zu besuchen. Der Anlass war traurig: Harry wollte nach dem Tod von Katherine, Duchess of Kent, persönlich sein Beileid aussprechen – und sich zugleich dafür entschuldigen, dass er nicht am Begräbnis teilnehmen konnte.

Ein Palast-Insider verriet: „Es war Harry wichtig, diesen Moment nicht auszulassen. Es ging um Respekt und Familie.“ Damit zeigt der abtrünnige Royal: Trotz Distanz, Ärger und Skandalen – sein Herz schlägt noch immer für die Windsors.

Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
