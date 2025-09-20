Prinz Harry: Geheimer Besuch im Kensington Palast

Der britische Prinz Harry war während seiner kurzen Reise nach Großbritannien nicht nur bei seinem Vater König Charles in Clarence House zu Besuch, sondern auch – still und heimlich – bei einem weiteren Verwandten im Kensington Palast!
Während seiner Wohltätigkeitsreise nach London und Windsor am dritten Todestag seiner „Granny“ Queen Elizabeth II. besuchte Prinz Harry das Grab der Monarchin – und traf nach fast zwei Jahren Funkstille endlich wieder seinen Vater, König Charles.
Kein Blitzlicht, keine Paparazzi
Doch damit nicht genug: Der selbsternannte „Spare“ von Prinz William machte anschließend einen stillen, privaten Abstecher zu einem weiteren Familienmitglied, um Respekt zu zeigen und persönliche Worte des Mitgefühls zu überbringen. Ein Moment voller Zurückhaltung, Respekt und Familie, weitab von Blitzlicht und Paparazzi.
Respekt und Familie
Der Herzog von Sussex machte sich, wie jetzt mehr als eine Woche später bekannt wurde, heimlich auf den Weg in den Kensington Palace, um dort den Duke of Kent zu besuchen. Der Anlass war traurig: Harry wollte nach dem Tod von Katherine, Duchess of Kent, persönlich sein Beileid aussprechen – und sich zugleich dafür entschuldigen, dass er nicht am Begräbnis teilnehmen konnte.
Ein Palast-Insider verriet: „Es war Harry wichtig, diesen Moment nicht auszulassen. Es ging um Respekt und Familie.“ Damit zeigt der abtrünnige Royal: Trotz Distanz, Ärger und Skandalen – sein Herz schlägt noch immer für die Windsors.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.