Paketzusteller liefert sich Verfolgung mit Polizei

Beamte mussten Pfefferspray einsetzen

Ein Polizist konnte über das offene Fenster die Tür entriegeln, worauf der 38-Jährige versuchte, ihn daran zu hindern. Schließlich setzten die Beamten Pfefferspray ein – doch der Fahrer zeigte sich zunächst unbeeindruckt und verschanzte sich erneut im Wagen. Erst nach einiger Zeit öffnete er freiwillig und wurde vorläufig festgenommen.