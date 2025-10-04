Paketzusteller liefert sich Verfolgung mit Polizei

Spektakulärer Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau! Ein 38-jähriger Paketzusteller aus der Slowakei hat am Donnerstagabend für Chaos auf den Straßen gesorgt – und sich eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau bemerkten den Kleintransporter, weil der Lenker mehrfach zu schnell fuhr, kaum Abstand hielt und andere Autofahrer zum abrupten Bremsen nötigte. Als die Polizisten ihn auf der Oberen Donaustraße anhalten wollten, gab der Mann Gas und ergriff die Flucht!
In Kleintransporter verschanzt
Mit teils über 50 km/h zu schnell raste der Zusteller durch die Stadt, bis die Beamten ihn schließlich in der Staudingergasse stoppen konnten. Doch der Mann zeigte sich weiter renitent: Er verriegelte sein Fahrzeug und weigerte sich auszusteigen.
Beamte mussten Pfefferspray einsetzen
Ein Polizist konnte über das offene Fenster die Tür entriegeln, worauf der 38-Jährige versuchte, ihn daran zu hindern. Schließlich setzten die Beamten Pfefferspray ein – doch der Fahrer zeigte sich zunächst unbeeindruckt und verschanzte sich erneut im Wagen. Erst nach einiger Zeit öffnete er freiwillig und wurde vorläufig festgenommen.
Ein Alkotest ergab 1,02 Promille, zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Sein Führerschein wurde sofort abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.