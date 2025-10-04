Vorteilswelt
Pfefferspray-Einsatz

Paketzusteller liefert sich Verfolgung mit Polizei

Wien
04.10.2025 14:13
Bei dem Paketzusteller wurde eine Alkoholisierung von 1,02 Promille und eine Beeinträchtigung ...
Bei dem Paketzusteller wurde eine Alkoholisierung von 1,02 Promille und eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt (Symbolbild).(Bild: RONALD RAMPSCH)

Spektakulärer Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau! Ein 38-jähriger Paketzusteller aus der Slowakei hat am Donnerstagabend für Chaos auf den Straßen gesorgt – und sich eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau bemerkten den Kleintransporter, weil der Lenker mehrfach zu schnell fuhr, kaum Abstand hielt und andere Autofahrer zum abrupten Bremsen nötigte. Als die Polizisten ihn auf der Oberen Donaustraße anhalten wollten, gab der Mann Gas und ergriff die Flucht!

In Kleintransporter verschanzt
Mit teils über 50 km/h zu schnell raste der Zusteller durch die Stadt, bis die Beamten ihn schließlich in der Staudingergasse stoppen konnten. Doch der Mann zeigte sich weiter renitent: Er verriegelte sein Fahrzeug und weigerte sich auszusteigen.

Beamte mussten Pfefferspray einsetzen
Ein Polizist konnte über das offene Fenster die Tür entriegeln, worauf der 38-Jährige versuchte, ihn daran zu hindern. Schließlich setzten die Beamten Pfefferspray ein – doch der Fahrer zeigte sich zunächst unbeeindruckt und verschanzte sich erneut im Wagen. Erst nach einiger Zeit öffnete er freiwillig und wurde vorläufig festgenommen.

Ein Alkotest ergab 1,02 Promille, zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Sein Führerschein wurde sofort abgenommen, die Weiterfahrt untersagt. Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

