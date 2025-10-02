After aid mission
Automatically saved draft
According to Julian Schütter, he has been arrested by Israelis: "I was taken to Israel against my will." The former ÖSV downhill racer was part of a humanitarian aid mission for Gaza.
"If you see this video, I was kidnapped by the Israeli crew members. Our humanitarian mission was non-violent and in accordance with international law," says Schütter in a clip published via Instagram. In it, he calls for his "immediate release and an end to the genocide".
The Israeli navy had previously captured around 30 of the 45 or so ships that were on their way to Gaza and arrested the activists - including Swedish activist Greta Thunberg and Schütter himself.
Eleven World Cup appearances
The athlete, known as an environmental activist, ended his career in February 2024. Schütter competed in 60 European Cup races, finishing third on the podium once and competing eleven times in the World Cup.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.