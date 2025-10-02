"Means a lot to me!"
Perfect return: Thiem serves in Vienna!
The return is perfect: Dominic Thiem will serve at the Red Bull BassLine on October 17 for one evening in the Wiener Stadthalle!
The former world number 3 will be the big star of the 5th edition of the spectacular tie-break tournament in Vienna and will battle for victory with the already confirmed players Andrej Rublev and Gael Monfils.
"I'm not going to miss out on this"
"Of course I won't miss this home match!" With these words, Thiem confirmed his participation in the Red Bull BassLine in Vienna's Stadthalle.
"It means an incredible amount to me to play on Center Court in the Stadthalle again," emphasized the 2020 US Open winner, who ended his career a year ago. "I just have so many great memories there. Hopefully there will be a lot of fans there - it's anything but a given to be able to play tennis in front of a crowd like that. That makes it all the more special for me."
