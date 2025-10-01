Champions League
LIVE: Ferran puts Barcelona ahead
Defending champions Paris Saint-Germain have won Wednesday's Champions League clash. Despite some personnel worries, PSG won 2-1 at FC Barcelona thanks to a last-minute goal and have maximum points after two rounds.
PSG were unperturbed by numerous absentees at Barcelona's Olympic Stadium - including Ballon d'Or winner Ousmane Dembele, young star Desire Doue and captain Marquinhos - as well as the Catalans' early lead.
Senny Mayulu made the most of his chance, equalizing Ferran Torres' 1:0 (19') before the break (38') and setting the tone for a better second half.
An attempt by Barca player Dani Olmo from around ten meters was cleared on the line by Achraf Hakimi (64'), and the savior then provided the assist for Goncalo Ramos for a victory that was not undeserved in the end (90').
