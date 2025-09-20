Einen Tag nach Messerattacke Amoklauf angekündigt

Brutale Tat angekündigt, Staatsanwalt verständigt

Bei dem einen besorgniserregenden Wutausbruch blieb es nicht. Tags darauf in der Früh sollte der heikle Zwischenfall in aller Ruhe besprochen werden, um die Wogen zu glätten. Doch schon wieder gingen mit dem 14-Jährigen die Nerven durch. In Rage stieß er eine weitere gefährliche Drohung aus und kündigte in rabiatem Tonfall einen Amoklauf an.