Rot-Goldene Traube für die besten Winzer

Das Warten hat ein Ende. Nur noch fünf Tage, dann geht die glanzvolle Gala rund um die Verleihung der Rot-Goldenen Traube in der Csello-Mühle über die Bühne. Die Gäste dürfen sich auf ein Feuerwerk bemerkenswerter Gaumenfreuden gefasst machen. Die Weinprämierung der Extraklasse ist ein Spiegelbild der Kunst des Weinbaus „Marke Burgenland“ auf höchstem Niveau. Neun Kategorien stehen zur Auswahl.