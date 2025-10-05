Rot-Goldene Traube für die besten Winzer

Der Countdown läuft! Bald steigt in Oslip das große Finale der Weinprämierung. Die letzten drei Kategorien lauten „Rotwein aus einer Einzelriede, Jahrgänge 2023 bis 2020“, „Cuveé 2023 bis 2020“ und „Beerenauslese trifft Eiswein“.
Das Warten hat ein Ende. Nur noch fünf Tage, dann geht die glanzvolle Gala rund um die Verleihung der Rot-Goldenen Traube in der Csello-Mühle über die Bühne. Die Gäste dürfen sich auf ein Feuerwerk bemerkenswerter Gaumenfreuden gefasst machen. Die Weinprämierung der Extraklasse ist ein Spiegelbild der Kunst des Weinbaus „Marke Burgenland“ auf höchstem Niveau. Neun Kategorien stehen zur Auswahl.
Vom Rotwein bis zum Eiswein
Die drei Finalisten der jeweiligen Rubriken mit ihren Titelanwärtern in edler Tropfenform stellt die „Krone“ vor dem fulminanten Schlussakt vor. Nach zwei Präsentationen sind in der allerletzten, dritten Runde die Kategorien von sieben bis neun an der Reihe: „Rotwein aus einer Einzelriede, Jahrgänge 2023 bis 2020“, „Cuvée 2023 bis 2020“ und „Beerenauslese trifft Eiswein“.
Blindverkostung auf Gala
Die erlesenen Tropfen jener Kandidaten, die es unter die Top 3 geschafft haben, werden einer hochkarätigen Jury aus 160 Weinexperten, Winzern und Promis im Festsaal der Gala am 10. Oktober in Oslip für eine Blindverkostung serviert. Die Sieger der jeweiligen Klasse werden kurz nach der Entscheidung direkt auf die Bühne geholt und mit der begehrten Rot-Goldenen Traube geehrt. Die Spannung steigt!
Mit dem Merlot Ried Altenberg Reserve 2022 ist das Weingut von Günter Horvath aus Gols vorne dabei. Für die Fachjury „stoffig, florale Nuancen wie kandierte Veilchen, zart Dörrzwetschken, extraktsüßer Körper, feste Tannine, bleibt gut haften“.
Blaufränkisch Reserve Ried Goldberg 2023 bringt Silvia Heinrich aus Deutschkreutz ins große Finale mit. Komplexer, saftiger Körper, Brombeeren auf dem Gaumen, Tannine straff und engmaschig. Sehr lange hält der fruchtige Nachhall an.
Cabernet Franc Ried Steinberg 2020 aus dem Hause von Stefan Zehetbauer in Schützen am Gebirge hat die Jury überzeugt: straff, rote Kirschen, Ribisel, feine Tannine, salziger Touch im Abgang, frisch und anhaftend, gutes Potenzial, sich zu entwickeln.
Der Name ist Programm! Vin Anton 2022 von Anton Iby aus Horitschon ist auf dem Gaumen kraftvoll und komplex, intensiv und hochelegant. Vollmundig mit gut integriertem Säurebogen, der diesem Wein Finesse und einen schier endlosen Abgang verleiht.
Mit Titan 2022 tritt das Weingut von Carmen und Josef Tesch aus Neckenmarkt an – saftig, feines rotbeeriges Konfit, dezente Extraktsüße, finessenreich, gut integrierte Tannine, elegant und anhaltend, schokoladig, mit hochgradigem Reifepotenzial.
Canis 2020 des Winzers Lukas Hundsdorfer aus Neckenmarkt begeistert durch feine dunkle Beerenfrucht, zartes Nougat und würzige Noten. „Saftig, rotbeeriger Touch und gut tragende Tannine, elegant- stützende Säure und schokoladig im Finish.“
Die Beerenauslese Cuvée 2021 von Gerhard Krachers Weinlaubenhof in Illmitz wissen Kenner als saftig und elegant zu schätzen. „Weißer Pfirsich, gut integrierte Süße, absolut feine Säurestruktur samt dezentem Honigtouch im Nachhall“, lautet die Bewertung.
Rosenblätter, Mango und Maracuja laden die Nase beim Gewürztraminer Eiswein 2021 von Stefan Landauer aus Rust ein. Auf dem Gaumen ist perfektes Zucker-Säure-Spiel mit einer betörenden Fruchtaromatik, klar im Ausdruck, angesagt. „Gutes Potenzial.“
Beerenauslese Cuvée aus dem Weingut PMC von Christoph und Peter Münzenrieder in Apetlon fällt mit intensiver gelber Tropenfrucht auf, etwas Maracuja. Dazu exotische Anklänge, feine Restsüße und eine knackige Säurestruktur, sehr gute Länge.
