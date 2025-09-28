After Bankerl half-time
Arnautovic initiates Red Star’s comeback!
What a dramatic duel between Red Star Belgrade and Radnički Niš in the Serbian Super Liga: After it had looked for a long time like a sensational defeat for the previously unblemished league leaders, Red Star managed a major turnaround with two goals from the 90th minute onwards! Austrian international Marko Arnautović, who provided the assist for the equalizer, was not uninvolved...
Prior to that, the now 36-year-old Viennese had only been able to watch the game from the substitutes' bench, with coach Vladan Milojević initially relying on Bruno Duarte, Milson, Mirko Ivanić and Luka Zarić in attack.
After a far from ideal first half, in which Niš took the lead through a goal from Ester Sokler (21st minute) and Bruno Duarte saw red (44th minute), Arnautović finally got into the game.
Arnautović's pass set up the equalizer
Despite a number of dangerous moves involving the Austrian, it took until the 90th minute - thanks in part to a missed penalty from Milson (58') - before an Arnautović pass led to Stefan Leković's equalizer and a comeback for Red Star.
Six minutes after the equalizer, the capital side added another through Ivanić to secure their eighth win of the league season in their eighth game ...
