Bundesliga in the ticker

Own goal in minute 95! Sturm celebrate derby victory

Nachrichten
28.09.2025 05:45
(Bild: GEPA)

Styrian derby in the Austrian Bundesliga. SK Sturm Graz will host TSV Hartberg, we will report live - see ticker below. The score is currently 0:0.

Here is the live ticker:

Sturm have already won the city derby against GAK (3-0) - albeit as an away team at the Merkur Arena. Strictly speaking, the fans are still waiting for their first home win after defeats against Rapid (1:2) and Austria (0:1). The black and whites from Graz have never started a season with three home defeats in a row. Coach Jürgen Säumel still has to improvise. Otar Kiteishvili has not yet returned from Georgia after a private break and is unlikely to play. Filip Rozga and others suffered injuries during the botched Europa League start in Midtjylland.

Hartberg have perhaps been stronger this season than some had expected, said Säumel. "They have a team with a good mix of experience and talent and will put everything on the line again in this duel with us to take points away from us." That is exactly what TSV intends to do. "We have to be active and aggressive ourselves and win the duels," demanded Manfred Schmid. The coach expected "a really easy-going highlight game" for his TSV against a "combative and strong team with great power and a lot of pace". Schmid: "It will be a really cool story."

This article has been automatically translated,
read the original article here.

