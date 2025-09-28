Own goal in minute 95! Sturm celebrate derby victory

Sturm have already won the city derby against GAK (3-0) - albeit as an away team at the Merkur Arena. Strictly speaking, the fans are still waiting for their first home win after defeats against Rapid (1:2) and Austria (0:1). The black and whites from Graz have never started a season with three home defeats in a row. Coach Jürgen Säumel still has to improvise. Otar Kiteishvili has not yet returned from Georgia after a private break and is unlikely to play. Filip Rozga and others suffered injuries during the botched Europa League start in Midtjylland.