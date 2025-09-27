Über 500 verlassene Tiere in einem Sommer in Wien

Fundtiere bis hin zum Python auf der Donauinsel

Nur 59 Hunde und 120 Katzen wurden wieder abgeholt. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass wirklich alle anderen Tiere herzlos ausgesetzt wurden. Es ist im Gegenteil gut möglich, dass einige dieser Tiere von ihren Besitzern nach wie vor verzweifelt gesucht werden – obwohl man im Internet leicht feststellen könnte, ob das eigene Tier schon gefunden wurde. Erstaunlich wenige wissen, dass das Haustier-Fundservice der Stadt alle Tiere mit Foto und weiterführenden Informationen veröffentlicht – bis hin zu einem Python, der am 31. August auf der Donauinsel gefunden wurde.