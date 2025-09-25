Kind verletzt: Betrunkene Mutter verursacht Unfall

73-Jähriger bei Unfall verletzt

Zu einer weiteren Führerscheinabnahme aufgrund einer starken Alkoholisierung mit Unfall kam es am selben Tag in Klagenfurt: Ein Mann war in der Stadt unterwegs, als er auf einer Kreuzung das Fahrzeug eines 73-Jährigen touchierte. „Dabei prallte der 70-Jährige mit der rechten Front seines Fahrzeuges gegen die linke Front des Pkws des 73-Jährigen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.