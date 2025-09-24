Kammerschauspieler Ernst Prassel verstorben

Nicht ganz freiwillig verließ Prassel im Jahr 2008 das Schauspielhaus, als Intendantin Anna Badora die Leitung übernahm. Er blieb der steirischen Landeshauptstadt jedoch treu: Sowohl als Kabarettist (unter anderem mit Herbert Grandits) als auch bei Produktionen in der Freien Szene (allen voran dem Theater Lechthaler-Belic und der Komödie Graz) stand er auf der Bühne.