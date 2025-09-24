Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 78 Jahren

Kammerschauspieler Ernst Prassel verstorben

Kultur
24.09.2025 14:13
Ernst Prassel mit seiner legendären Bühnenpartnerin Ute Radkohl
Ernst Prassel mit seiner legendären Bühnenpartnerin Ute Radkohl(Bild: Jauschowetz Christian)

Er war einer der beliebtesten Schauspieler des Landes, feierte vor allem mit dem Stück „Offene Zweierbeziehung“ nicht nur Erfolge, sondern brach auch Rekorde. Nun ist Ernst Prassel im Alter von 78 Jahren verstorben.

0 Kommentare

„Über drei Jahrzehnte lang war er eine der prägenden Stimmen und Gesichter unseres Hauses, ein Schauspieler von unvergleichlicher Wärme, Witz und Hingabe“, schreibt das Schauspielhaus Graz in einer Aussendung, nachdem der Tod von Ernst Prassel bekannt wurde. 1972 kam der gebürtige Wiener (1947-2025) ans Haus, war hier bis 2008 im Ensemble.

Vor allem mit dem Stück „Offene Zweierbeziehung“ brachen er und seine Bühnenpartnerin Ute Radkohl alle Rekorde: „Was 1987 als kleine Inszenierung auf der Probebühne begann, wurde zu einem absoluten Dauerbrenner: 338 Vorstellungen lang, über 15 Jahre hinweg“, so das Schauspielhaus.

Ernst Prassel in Wolfi Bauers „Gespenster“ beim steirischen herbst 1975
Ernst Prassel in Wolfi Bauers „Gespenster“ beim steirischen herbst 1975(Bild: steirischer herbst Archiv / Philipp)

Doch Prassel stand auch in schwierigen Stücken auf der Bühne – etwa in der skandalumwitterten Produktion von Wolfgang Bauers „Gespenster“ beim steirischen herbst 1975 oder in Werner Schwabs „Mesalliance – Aber wir ficken uns prächtig“ beim herbst 1992. Im Jahr 2007 wurde ihm der Titel „Kammerschauspieler“ verliehen.

Nicht ganz freiwillig verließ Prassel im Jahr 2008 das Schauspielhaus, als Intendantin Anna Badora die Leitung übernahm. Er blieb der steirischen Landeshauptstadt jedoch treu: Sowohl als Kabarettist (unter anderem mit Herbert Grandits) als auch bei Produktionen in der Freien Szene (allen voran dem Theater Lechthaler-Belic und der Komödie Graz) stand er auf der Bühne.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
222.816 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
187.024 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.879 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1814 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1619 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Kultur
Mit 78 Jahren
Kammerschauspieler Ernst Prassel verstorben
Kammeroper
Von dieser jungen Sängerin wird man noch hören
Glaskunst im MAK
Zart funkelnde Vorfreude: Baumschmuck aus Gablonz
In der Schmiede25
Die Künstliche Intelligenz kriegt eins aufs Auge
Theaterspaß in Wien
Tickets für das Theater „Männerfrei“ gewinnen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf