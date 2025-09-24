Kammerschauspieler Ernst Prassel verstorben

Er war einer der beliebtesten Schauspieler des Landes, feierte vor allem mit dem Stück „Offene Zweierbeziehung“ nicht nur Erfolge, sondern brach auch Rekorde. Nun ist Ernst Prassel im Alter von 78 Jahren verstorben.
„Über drei Jahrzehnte lang war er eine der prägenden Stimmen und Gesichter unseres Hauses, ein Schauspieler von unvergleichlicher Wärme, Witz und Hingabe“, schreibt das Schauspielhaus Graz in einer Aussendung, nachdem der Tod von Ernst Prassel bekannt wurde. 1972 kam der gebürtige Wiener (1947-2025) ans Haus, war hier bis 2008 im Ensemble.
Vor allem mit dem Stück „Offene Zweierbeziehung“ brachen er und seine Bühnenpartnerin Ute Radkohl alle Rekorde: „Was 1987 als kleine Inszenierung auf der Probebühne begann, wurde zu einem absoluten Dauerbrenner: 338 Vorstellungen lang, über 15 Jahre hinweg“, so das Schauspielhaus.
Doch Prassel stand auch in schwierigen Stücken auf der Bühne – etwa in der skandalumwitterten Produktion von Wolfgang Bauers „Gespenster“ beim steirischen herbst 1975 oder in Werner Schwabs „Mesalliance – Aber wir ficken uns prächtig“ beim herbst 1992. Im Jahr 2007 wurde ihm der Titel „Kammerschauspieler“ verliehen.
Nicht ganz freiwillig verließ Prassel im Jahr 2008 das Schauspielhaus, als Intendantin Anna Badora die Leitung übernahm. Er blieb der steirischen Landeshauptstadt jedoch treu: Sowohl als Kabarettist (unter anderem mit Herbert Grandits) als auch bei Produktionen in der Freien Szene (allen voran dem Theater Lechthaler-Belic und der Komödie Graz) stand er auf der Bühne.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.