Wienerroither: Kärntens größte Backstube zieht um

„Die Übersiedlung dauert drei Wochen“, sagt Firmenchef Martin Wienerroither. Seit der Firmengründung 1937 ist man in Pörtschach ansässig. Künftig wird dort nur noch der Verkauf und das Lokal bleiben. Der Rest zieht in die Glücksgemeinde um. Wienerroither hat bereits 13 Filialen und 200 Mitarbeiter. 60 Dienstnehmer von der Produktion und der Verwaltung werden auch umziehen. „Alle Knetertische, Krapfenfritter und Co. kommen mit.“ In die neue Bäckerei, die gleich beim Seniorenpark liegt, werden 18 Millionen Euro investiert.