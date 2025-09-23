Wienerroither: Kärntens größte Backstube zieht um

Die größte Backstube Kärntens zieht um! Noch werden beim neuen Standort der Traditionsbäckerei Wienerroither in Moosburg die letzten Bauarbeiten getätigt, in einem Monat beginnt dann der Umzug vom bisherigen Standort in Pörtschach.
„Die Übersiedlung dauert drei Wochen“, sagt Firmenchef Martin Wienerroither. Seit der Firmengründung 1937 ist man in Pörtschach ansässig. Künftig wird dort nur noch der Verkauf und das Lokal bleiben. Der Rest zieht in die Glücksgemeinde um. Wienerroither hat bereits 13 Filialen und 200 Mitarbeiter. 60 Dienstnehmer von der Produktion und der Verwaltung werden auch umziehen. „Alle Knetertische, Krapfenfritter und Co. kommen mit.“ In die neue Bäckerei, die gleich beim Seniorenpark liegt, werden 18 Millionen Euro investiert.
„Täglich produzieren wir 8000 Semmeln, 900 Kilo Brot und viele Mehlspeisen. Dafür werden täglich 600 Kilo Mehl benötigt. All die frischen Backwaren werden künftig in Moosburg hergestellt.“
Martin Wienerroither, Firmenchef
